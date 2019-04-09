Государственная Дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает введение административной ответственности за использование, попытку использования или распространения допинга.

Об этом сообщается на официальном сайте Думы. Отмечается, что за использование допинга спортсменов будут штрафовать на сумму до 80 тысяч рублей. Кроме того, штраф в таком же размере ждет спортсменов в случае фальсификации или попытки фальсификации элемента допинг-контроля, а также за распространение допинга.

Как сообщается на сайте Госдумы, принимая во внимание участившиеся случаи нарушений, в том числе спортсменами, антидопинговых правил, требуется ужесточение административной ответственности за данные нарушения.

Ранее сообщалось, что очередной российский боец MMA Азамат Мурзаканов дисквалифицирован за допинг. 29-летний спортсмен попался на применении запрещенного вещества болденона. Его наличие в организме показал тест. Двухлетний срок дисквалификации истечет 2 сентября 2019 года.