В Пресненском суде Москвы во время заседания по делу Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого прокурор Светлана Тарасова зачитала обвинительное заключение.

По словам прокурора, Кирилл Кокорин вступил в преступный сговор с братом Александром Кокориным и другими обвиняемыми, они заранее распределили роли.

Тарасова заявила, что у клуба «Эгоист» обвиняемые вступили в предварительный сговор, желая противопоставить себя окружающим, прибегли к насилию из хулиганских побуждений, мешая общественному спокойствию.

По ее словам, в «Кофемании» имело место грубое нарушение общественного порядка. Прокурор сказала, что на глазах посетителей заведения обвиняемые нецензурно выражались, клали ноги на стол, показательно кидали вещи и показывали свое непристойное поведение. Продолжая действия преступного умысла и следуя распределенным ролям, стремясь противопоставить себя обществу.

Тарасова, слова которой приводит Sport24, заявила, что обвинямые совершили хулиганство, так как нанесли удары Соловчуку, Паку и Гайсину, и все это сопровождалось непристойным поведением.

Напомним, 3 апреля срок ареста обвиняемых, которые сидят в СИЗО «Бутырка» с 8 октября, был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.