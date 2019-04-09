Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов во время судебного заседания по апелляции в Пресненском районный суде Москвы объяснил произошедшее в «Кофемании».

По словам Ромашова, Пак оскорблял обвиняемых, а Кокорин подошел к столику Пака и хотел подсесть, но после оскорблений нанес удар.

«Ребята дурачились. Хулиганства и близко не было. Дело можно было расследовать в течение одного месяца», — добавил адвокат, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что после этих слов прокурор прервала речь Ромашова и попросила вынести ему предупреждение, так как она считает, что его позиция нацелена на введение суда в заблуждение.

Напомним, 3 апреля срок ареста обвиняемых, которые сидят в СИЗО «Бутырка» с 8 октября, был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.