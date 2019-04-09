Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился мнением о вероятности своего возвращения в сборную России.

По словам Мамаева, он чувствует себя хорошо. Футболист отметил, что вопрос про возвращение в сборную, когда находишься здесь, странноватый.

«Больше всего здесь думаю о семье», — сказал Мамаев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, 3 апреля срок ареста обвиняемых, которые сидят в СИЗО «Бутырка» с 8 октября, был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.