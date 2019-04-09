Российский лыжник Алексей Петухов поделился мнением о конфликте между президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и телекомментатором Дмитрием Губерниевым.

По мнению Петухова, любой спортсмен может общаться с прессой столько, сколько считает нужным, но бывают такие периоды, когда подобное общение сильно отвлекает. Однако если спортсмен понимает, что ему это не вредит, пусть общается, сколько хочет.

Спортсмен отметил, что Губерниев в биатлоне сделал так, что там спортсмены общаются на уровне повседневности, а у лыжников эта система не настроена.

Петухов не считает, что её нужно настраивать, потому что лично ему пресса мешала, он готов был общаться только после гонок или даже турниров.

«Я просто надеюсь, что разногласия между Еленой Валерьевной Вяльбе и Дмитрием будут разрешены. Мне со стороны просто неприятно видеть, как два авторитетных человека в своём деле ссорятся, да ещё публично. Так что дипломатия рулит», – сказал Петухов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс»

Напомним, ранее Елена Вяльбе говорила о запрете социальных сетей на соревнованиях для спортсменов сборной, на что Губерниев попросил запретить такого президента, как Вяльбе. В ответ президент ФЛГР заявила, что точка в конфликте поставлена: «Губерниев сказал, что я ему не интересна. Я не хочу пиарить его какими-то своими высказываниями и что-то говорить о нём».

Также Дмитрий Губерниев выражал непонимание в связи с отказом некоторых спортсменов общаться с журналистами.