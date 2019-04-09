Боец ММА Расул Мирзаев рассказал, завидует ли он успехам своего земляка Хабиба Нурмагомедова.

По словам Мирзаева, он не завидует. Напротив, боец рад. Он отметил, что своим шансом не воспользовался в 2011 году, а Хабиб воспользовался.

«Я искренне говорю, так как он тот земляк, который добился того, чего другие и, я в том числе, не добились. Он выиграл пояс, победил одного из сильнейших бойцов. Доказал то, что он сильнейший», — сказал Мирзаев, слова которого приводит YouTube-канал «ЗАНГАЛИС & К».

Напомним, чемпионский титул UFC Нурмагомедов завоевал в бою с Элом Яквинтой 7 апреля 2018 года. 6 октября Хабиб защитил свой титул в поединке с Конором Макгрегором, однако за потасовку после боя был дисквалифицирован на 9 месяцев.

Последний бой Мирзаева состоялся в ноябре 2016 года в промоушене EFN, в рамках турнира Fight Nights Global 54 он потерпел поражение от Левана Макашвили решением судей.