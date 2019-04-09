Директор Российской премьер-лиги по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал, что система видеонаблюдения на «РЖД Арене» помогла выявить нескольких нарушителей среди фанатов.

По словам Мейтина, на матче между «Локомотивом» и «Зенитом» была установлена дополнительная система видеонаблюдения. Он отметил, что с помощью этих камер был выявлен один болельщик «Зенита», которому был запрещен проход на стадион.

Мейтин добавил, что были задержаны два болельщика петербургского клуба, которые использовали пиротехнику. Каждый из них получил штраф в 10 тысяч и запрет на посещение матчей на один год. Это решение судьи.

Напомним, в матче 22-го тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» дома сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1.

В составе «Зенита» со штрафного забил защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на 55-й минуте. Перед ударом Магомед Оздоев на удачу поцеловал Ракицкого в голову.

На 60-й минуте после удара Владислава Игнатьева мяч рикошетом от Себастьяна Дриусси залетел в ворота «Зенита».