Главный судья матча «Локомотив» — «Зенит» Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за свою работу.

Об этом сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров.

По его словам, которые приводит «Р-Спорт», у Иванова за матч «Локомотив» — «Зенит» — неуд, но арбитр классно провел мяч, команды его понимали, он не мешал.

«Вот вам ситуация. Это очень сложный момент», — сказал Егоров.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что недоволен судейством встречи.

Судя по следующему видео, недоволен им был и главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Напомним, в матче 22-го тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» дома сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1.

В составе «Зенита» со штрафного забил защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на 55-й минуте. Перед ударом Магомед Оздоев на удачу поцеловал Ракицкого в голову.

На 60-й минуте после удара Владислава Игнатьева мяч рикошетом от Себастьяна Дриусси залетел в ворота «Зенита».