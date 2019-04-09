В Москве на «ЦСКА-Арене» стартовал решающий матч серии плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина между московским ЦСКА и петербургским СКА. Эта встреча — седьмая по счету.

Ранее аналитики оценили шансы обеих команд на проход в финал: вероятность победы москвичей выше.

На данный момент счет в серии 3:3. Обе команды выиграли все домашние матчи: ЦСКА одержал три победы в Москве, СКА — в Санкт-Петербурге. До овертайма в серии был доведен только один матч, его выиграл СКА со счетом 2:1.

Напомним, вчера определился первый финалист Кубка Гагарина. В седьмом матче финальной серии Восточной конференции омский «Авангард» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» и выиграл противостояние со счетом 4:3. Единственный победный гол был забит Алексеем Бондаревым в третьем по счету овертайме.