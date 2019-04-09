В главном еврокубковом футбольном турнире Европы — Лиге чемпионов начинается стадия четвертьфиналов. Первые матчи будут сыграны командами уже сегодня, 9 апреля.

Сегодня в борьбу за полуфинал ЛЧ вступят три английские команды, конкурирующие между собой во внутреннем чемпионате: «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Команда Юргена Клоппа примет на «Энфилде» скромный «Порту», а подопечные Хосепа Гвардиолы и Маурисио Почеттино встретятся между собой в чисто английском противостоянии. Всего на стадии 1/4 финала оказалось четыре клуба из АПЛ.

Начало обоих матчей в 22:00 по московскому времени. Ответные встречи пройдут через неделю в среду, 17 апреля.

Завтра, 10 апреля, первые четвертьфинальные матчи сыграют амстердамский «Аякс» и туринский «Ювентус», а также «Манчестер Юнайтед», на кураже обыгравший «ПСЖ», примет на «Олд Траффорде» испанскую «Барселону».