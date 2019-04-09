Пять лет назад ЦСКА и СКА уже играли седьмой матч в столице. Тогда дело был куда драматичнее: московские армейцы вели в противостоянии со счетом 3:0, но питерские выиграли три матча подряд и сравняли счет в серии. В решающей игре в Москве СКА победил благодаря тому, что за 10 минут до конца третьего периода подставился Патрик Торесен.

Нынешняя серия похожа тем, что СКА, как и тогда, проиграл два первых матча в Москве, а также тем, что питерцы постоянно выступают в роли догоняющего. Прогноз на нынешний седьмой матч сделать почти нереально: это все равно, что прогнозировать подбрасывание монетки – что выпадет, орел или решка?

За ЦСКА – то, что команда играет дома. А домашняя площадка в этой серии не подводила еще никого. С другой стороны, СКА с учетом двух поражений в Москве от ЦСКА в прошлогоднем финале конференции и двух неудач в Москве в «регулярке» этого сезона, имеет уже семь подряд поражений от ЦСКА в Москве. Эта серия настолько длинная, что, пожалуй, ей может прийти пора прерваться – в самой важной игре для СКА в этом сезоне.

В шестом матче у СКА проснулся тот, от которого ждали больше всего перед началом сезона и от которого устали ждать в этом плей-офф. Некогда первый номер драфта НХЛ Наиль Якупов оформил дубль и, возможно, поймал уверенность. Возвращение волшебника Дацюка также сделало свое дело. Но в седьмом матче вполне можно ожидать отдохнувших бывших звезд ЦСКА Прохоркина и Кузьменко.

Преимущество ЦСКА – поддержка трибун и более простая, а значит более выстроенная игра, что в такой сложный момент может сыграть решающую роль.

Бывший защитник ЦСКА и СКА двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов считает, что шансы двух команд в этом матче равны.

«В финале Западной конференции собраны более классные игроки, обладающие более высоким мастерством, нежели на Востоке. При этом всегда хочется видеть больше комбинаций, интересной игры в большинстве. Хотя самое главное то, что есть интрига, огромное напряжение и много матчей, за что спасибо командам», — приводит слова Касатонова Metaratings.ru.

Касатонов отметил, что сложно сказать, как сложится игра между ЦСКА и СКА. С одной стороны, статистика — убойная вещь, а в этой серии команды побеждают только дома. С другой, по мнению Касатонова, небольшое психологическое преимущество есть на стороне петербуржцев. Они уступали 0:2 в серии, при этом изначально все считали фаворитом ЦСКА.

Также Касатонов подчеркнул еще один фактор в пользу гостей: в строй вернулся Павел Дацюк – очень опытный мастер, который при этом еще и остается свежим.

«Думаю, что шансы на итоговый успех у команд 50 на 50. Посмотрим, как кто выспится, как кто восстановится. Я за армейский хоккей, и пусть победит сильнейший», — подытожил Касатонов.