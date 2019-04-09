Российского боксера Тамира Галанова дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Такое заявление появилось на официальном сайте Российского антидопингового агентства РУСАДА.

О том, какие запрещенный препараты были обнаружены в крови спортсмена, не сообщается, однако санкции Галанов получил именно за это — его отстранили в связи с пунктом 2.1. Общероссийских антидопинговых правил. Дисквалификация будет действовать два года, отстранение спортсмена стартовало 12 марта 2019 года.

30-летний боксёр Галанов выступает в весовой категории до 52 килограмм, он является четырехкратным чемпионом России. В 2011 году Галанов стал обладателем серебряной медали чемпионата Европы, а в 2017 году занял третье место на чемпионате мира.

Вчера, 8 апреля, стало известно о допинговой дисквалификации российской фигуристки Анастасии Шакун.