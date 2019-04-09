Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своем желании видеть представителей Швеции в Континентальной хоккейной лиге. Слова Путина на пленарном заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге цитирует агентство РИА Новости.

Владимир Путин назвал сборную Швеции по хоккею блестящей, добавив, что она радует и своих болельщиков, и любителей хоккея в России. «Спорт объединяет наши страны в гуманитарном плане», — заявил президент России, обратившись к премьер-министру Швеции.

«Было бы хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял бы участие в играх Континентальной хоккейной лиги», — сказал Владимир Путин, добавив, что эта его реплика прозвучала вне рамок текущего обсуждения на форуме.

За всю историю КХЛ в лиге играли команды из Финляндии, Китая, Чехии, Словакии, Хорватии, Украины, Беларуси, Латвии и Казахстана.