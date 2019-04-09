Петербургский хоккейный клуб СКА может пополниться двумя игроками «Салавата Юлаева» по окончании текущего сезона.

По информации издания «Спорт-Экспресс», руководство питерских армейцев проявляет интерес к защитнику уфимцев Захару Арзамасцеву и форварду Александру Кадейкину. У защитника «Салавата» контракт истекает по окончании сезона, Кадейкин по соглашению отыграет за полуфиналистов Кубка Гагарина ещё год.

Помимо предложения СКА Арзамасцев также получил приглашения от нескольких клубов НХЛ. Вместе с ним в другую лигу могут перебраться форварды «Салавата» Антон Бурдасов и Владимир Ткаченко.

Захар Арзамасцев провел в этом сезоне провел 40 матчей за «Салават«, набрав 15 очков. Александр Кадейкин сыграл за уфимцев 56 матчей за последний игровой год, забросив 6 шайб и сделав 14 результативных передач.