Невероятный камбек случился в женском теннисе. Представительница Великобритании Тара Мур переиграла француженку Джессику Понше. Счет в матче 0:6, 7:6, 6:3. Событие произошло на турнире ITF в Сандерленде.

По ходу матча Мур проиграла Понше первый сет со счетом 0:6. Во второй партии она уступала 0:5 и 30:40. Понше имела два матчбола, чтобы завершить матч в свою пользу, но но в итоге проиграла этот матч.

Напомним, что одним из самых невероятных камбеков в истории женского тенниса произошел с участием российской теннисистки. Это в было в 2005 на открытом чемпионате Австралии. Шарапова в двух сетах подавала на матч против Серену Уильямс, однако так и не сумела победить — 6:2, 5:7, 6:8.