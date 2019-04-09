Экс-гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала о том, как президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова помогла ей после окончания спортивной карьеры. Слова бывшей гимнастки прозвучали в интервью изданию «HELLO! Russia».

Утяшева заявила, что когда она ушла из спорта, то два года провела в состоянии опустошения и набрала 19 лишний килограммов. После звонка Винер-Усмановой все изменилось: тренер сборной России пригласила её на свой праздник. «Я говорю: «Ирина Александровна, вам не понравится то, что вы увидите». Но с ней не поспоришь — на следующий день я приехала. Она говорит: «Тебе 20 лет, а выглядишь на 40, грузная, отёкшая, пастозное лицо. Ты что с собой делаешь?!» И, как всегда, она меня встряхнула этой честной констатацией факта», — приводит слова Утяшевой «HELLO! Russia».

Ляйсан Утяшева является чемпионкой Европы 2002 года по художественной гимнастике.