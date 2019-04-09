Игорь Шалимов ушел с пост главного тренера «Химок». Подмосковный клуб за 8 туров до финиша первенства ФНЛ находятся на 14-й строчке в турнирной таблице, отставая от зоны вылета на три очка.

По словам Шалимова, он обсудил в се с руководством клуба и принял решение написать заявление о уходе из клуба. Шалимов решился. что если у игроков не получается выполнить его требования, то он решил не мучить себя и футболистов.

Шалимов отметил, что у него есть разочарование, что все так сложилось в ФНЛ, однако отступать от своих принципов он не будет.

«Буду двигаться так, как двигался, как мне подсказывает мое видение футбола», — приводит слова Шалимова Sport24.ru.

Имя нового наставника «Химок» будет объявлено в ближайшие дни.

Шалимов принял команду в июне 2018 года. В 6 весенних турах «Химки» набрали всего 5 очков.