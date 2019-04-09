Вратарь московского футбольного клуба «Спартак» Александр Селихов перенес операцию на левой руке после перелома пальца. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Селихов сломал палец в матче 22 тура чемпионата России по футболу с ЦСКА, в связи с чем его заменили на 68 минуте. На поле вместо основного вратаря вышел Александр Максименко. Точный диагноз Селихова звучит так: оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.

К тренировкам без медицинских ограничений футболист вернется через месяц: по заявлениям врачей срок восстановления Селихова составит около четырех недель.

Напомним, в московском дерби «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:0, во втором тайме дубль оформил нападающий армейцев Арнор Сигурдссон. Оба гола пропустил Александр Селихов.