Адвокат российского футболиста «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова высказалась на первом открытом заседании по делу о двух драках насчет сходства пострадавшего чиновника Минпромторга Дениса Пака с корейским певцом PSY. Слова юриста приводит портал Чемпионат.com.

Свидетеля Карена Григоряна, друга футболиста, спросили о том, действительно ли фигурант дела Александр Протасовицкий сравнивал Пака с PSY: «Слышал ли я, что Протасовицкий сравнил Пака с великим певцом? Да. Как я отреагировал? Уже не вспомню».

Стукалова в этот момент добавила: «Это национальный герой в Корее! Он в Книгу рекордов Гиннесса вошёл. Пак очень похож на него, одно лицо!».

В данный момент заседание ещё продолжается, осталось заслушать показания ещё троих свидетелей.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.