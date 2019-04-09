Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони попал под машину во время велопрогулки. По информации пресс-службы национальной команды, инцидент произошел сегодня утром, 9 апреля.

По сообщениям СМИ, сам водитель попытался оказать первую помощь пострадавшему тренеру, однако, после аварии рулевого Аргентины все же доставили в больницу. ДТП произошло по случайности: водитель сдал назад и наехал на проезжающего мимо на велосипеде Скалони.

Muchísimas gracias por los mensajes recibidos,un par de puntos y a casa! Gracias a todos 🙏 pic.twitter.com/LMJ3jfa6Zp — Lionel Scaloni (@lioscaloni) 9 апреля 2019 г.

По оценкам врачей, Скалони не получил тяжелых травм и после тщательного осмотра и оказания помощи был отпущен из больницы домой. В своем «Твиттере» он выложил фото после аварии, а также поблагодарил фанатов за поддержку.