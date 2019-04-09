Российские хоккеистки уступили сборной США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди женщин. Счет в матче — 10:0 в пользу американок.

В первом периоде сборная США забросила в ворота россиянок три шайбы, авторами голов стали хоккеистки Кессел, Барнс и Койн. В следующей двадцатиминутке Россия также не смогла ничего противопоставить и пропустила ещё четыре шайбы, отличились Бозик, Стэклейн, Найт и Шофилд. В третьем периоде Стеклейн оформила дубль, еще по шайбе забросили Деккер и Комфер.

На групповом этапе сборная России проиграла три из четырех матчей, победив только сборную Японии. Теперь в четвертьфинале россиянки встретятся с представительницами Швейцарии.

Чемпионат мира по хоккею среди женщин 2019 года проходит в Финляндии.