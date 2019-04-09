Стало известно, в каком составе петербургский СКА сыграет в седьмом матче серии плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина против московского ЦСКА. Об этом сообщает официальный «Твиттер» команды.

Место в воротах по решению главного тренера Ильи Воробьева займет Игорь Шестеркин.

Первая пятерка выйдет в составе: защитники Гавриков — Рундблад, нападающие Гусев — Коскиранта — Барабанов. Вторая пятерка: Белов — Херсли, в нападении Плотников — Тихонов — Дацюк. Третья пятерка: Зуб — Зубарев, Якупов — Бывальцев — Карпов. Четвертая пятерка: Земчёнок — Жук, Каблуков — Мальцев — Кетов.

Стоит отметить, что в состав не попали нападающий Николай Прохоркин, автор победной шайбы в одном из матчей серии, а также защитник Динар Хафизуллин.

Начало матча в 19:30 по московскому времени, встреча пройдет на «ЦСКА-Арене» и станет решающей в серии между армейскими клубами.