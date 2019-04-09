Свидетель по делу о двух драках в центре Москвы с участием известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова рассказала о том, каким образом происходило избиение водителя Виталия Соловчука 8 октября 2018 года.

По словам Бобковой, драка произошла из-за того, что одна из девушек в их компании села в белый «Мерседес», перепутав его с такси. Водитель машины назвал футболистов и их друзей «петухами», затем попытался скрыться, но остановился и завязалась драка. Когда Соловчук упал, свидетель уже находилась в состоянии истерики: «Я с одной стороны подошла, мне сказали не лезть. Я подошла с другой стороны и легла».

Лечь на водителя Бобкова решила, чтобы прекратить драку.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.