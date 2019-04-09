Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик поделился своими ожиданиями от боя с ютуб-блогером Артемом Тарасовым. Слова Дацика приводит издание «Спорт-Экспресс».

Дацик заявил, что хочет сделать в бою «одну подленькую вещь»: «Упасть на него и задавить пузом. Чтобы он понял, что такое масса». По словам Дацика, он будет набирать форму для поединка с другим бойцом — Александром Емельяненко, а к бою с Тарасовым готовиться так нет нужды.

Напомним, поединок с Тарасовым состоится 15 апреля станет первым для Дацика после выхода из тюрьмы. Бойцы выступают в разных весовых категориях: Артем Тарасов весит вдвое меньше своего оппонента. Ранее Вячеслав Дацик заявлял, что блогер предлагал ему полмиллиона за свою победу в бою.