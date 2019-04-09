Американский боец смешанного стиля, выступающий в UFC, Тони Фергюсон заявил, что россиянина Хабиба Нурмагомедова необходимо лишить титула из-за долгого бездействия. Об этом боец написал на своей странице в «Твиттере».

Фергюсон выразил радость по поводу того, что после медицинских обследований он сохранил свой статус бойца в легкой весовой категории. «Хабиб уже некоторое время бездействует и должен быть лишён титула. Высококлассный бой между мной и Нурмагомедовым — это то, чего хотят фанаты», — написал американец.

Ранее Тони Фергюсон уже вызывал Хабиба на бой, однако российский боец попросил лишь бросить его курить. 6 октября 2018 года после боя с Конором Макгрегором команда Нурмагомедова устроила потасовку, за что боец и был дисквалифицирован на 9 месяцев и не мог проводить поединки. Следующий бой Нурмагомедова назначен на сентябрь.