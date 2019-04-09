Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев оценил шансы российских фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой на победу в соревнованиях одиночниц на командном чемпионате мира в Фукуоке World Team Trophy.

По словам Дмитриева, японки Рика Кихира и Каори Сакамото могут выступить лучше россиянок. «Думаю, что в Сайтаме на них повлияли все эти съемки, всеобщий ажиотаж, давление. Они просто перегорели», — цитирует олимпийского чемпиона портал Teamrussia. Как считает Дмитриев, скорее всего, в Фукуоке японки покажут идеальные прокаты.

Туктамышева, по мнению Дмитриева, может свернуть горы, если тренер Алексей Мишин её замотивирует, а Самодуровой, несмотря на удачный дебютный сезон во взрослом катании, нужно набраться опыта.

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy стартует 11 апреля, в четверг.