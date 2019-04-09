Хоккеисты петербургского СКА не смогли открыть счет в первом периоде седьмого матча серии плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина против московского ЦСКА. Встреча проходит на «ЦСКА-Арене» в Москве.

По броскам у команд равенство: и СКА и ЦСКА пять раз бросили по воротам. Хоккеисты СКА заблокировали восемь ударов соперника.

Большинство при удалении Шалунова за блокировку реализовать петербургским армейцам не удалось.

За минуту до конца основного времени матча удаление за атаку соперника клюшкой получил Максим Карпов. На последних секундах у ворот Игоря Шестеркина возникла потасовка, однако судья не засчитал взятие ворот поскольку сирена прозвучала раньше.

Предыдущие шесть встреч завершились победами хозяев льда. Текущая встреча в Москве — решающая в серии, именно в ней определится финалист Кубка Гагарина и соперник «Авангарда» по заключительной серии плей-офф.