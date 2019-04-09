Хоккеисты СКА пропустили две шайбы во втором периоде решающего поединка в серии плей-офф с московским ЦСКА. Встреча проходит на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Первую шайбу в ворота Игоря Шестеркина забросил канадский нападающий ЦСКА Линден Вей. Результативными действиями отметились Антон Слепышев и Михаил Григоренко.

В момент гола хоккеисты ЦСКА находились в большинстве: петербургских армейцев наказали за нарушение численного состава.

Спустя две минуты отличился сам Антон Слепышев, на этот момент составы команд были равными.

Сейчас в Москве продолжается второй период. Счет в серии плей-офф 1/2 Кубка Гагарина — 3:3, команды выиграли по три встречи на домашнем льду. В текущем матче определится, какая команда победит в Западной Конференции и станет соперником омского «Авангарда» в финале Кубка Гагарина.