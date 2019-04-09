Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев прокомментировал действия прокурора и судьи во время первого открытого заседания суда по делу о двух драках в центре Москвы, фигурантами которого являются помимо него братья Александр и Кирилл Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий. Слова футболиста приводит портал Чемпионат.com.

«Наши адвокаты предлагают спокойно посмотреть видео и на основе его дать показания», — заявил Мамаев после того, как судья и прокурор стали сравнивать показания свидетельницы Екатерины Бобковой во время допроса после случившегося и на текущем суде, находя разночтения.

«Мы полгода уже так сидим, ещё полгода просидим так же, если будем перечитывать всё. Прокурор затягивает процесс, перечитывая показания. Может, ей нравится читать, я не знаю», — добавил Павел Мамаев.

Напомним, братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.