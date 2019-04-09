Петербургский хоккейный клуб СКА забросил ответную шайбу в матче с московским ЦСКА в рамках серии плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина. Встреча проходит на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Автором шайбы в ворота Ильи Сорокина стал защитник петербургских армейцев Сергей Плотников. На тот момент шла 11-я минута второго периода. Голевыми передачами отметились Артем Зуб и Никита Гусев.

Ранее хоккеисты СКА дважды пропустили во втором периоде: Игоря Шестеркина почти одномоментно огорчили канадец Линден Вей и Антон Слепышев.

Напомним, текущий матч между СКА и ЦСКА является в серии решающим. Предыдущие шесть встреч завершились победами хозяев льда. Именно в нынешнем матче определится финалист Кубка Гагарина и соперник «Авангарда» по заключительной серии плей-офф.