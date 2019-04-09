Хоккеисты петербургского клуба СКА проигрывают по итогам двух периодов в решающем седьмом матче серии плей-офф с московским ЦСКА. Встреча проходит на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Счет в матче открыл канадский нападающий ЦСКА Линден Вэй. Таким образом московские армейцы реализовали большинство, полученное за нарушение петербуржцами численного состава на льду. Передачами отметились Антон Слепышев и Михаил Григоренко.

Спустя две минуты москвичи удвоили преимущество — забил сам Слепышев, а Вэй ему ассистировал.

СКА ответил на этот выпад своей шайбой: момент реализовал защитник армейцев с Невы Сергей Плотников. В голевой атаке поучаствовали Артем Зуб и Никита Гусев.

Счет в серии плей-офф 1/2 Кубка Гагарина — 3:3, команды выиграли по три встречи на домашнем льду. В текущем матче определится, какая команда победит в Западной Конференции и станет соперником омского «Авангарда» в финале Кубка Гагарина.