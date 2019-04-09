Российского хоккеиста Вячеслава Войнова дисквалифицировали в НХЛ на весь следующий игровой сезон. Об этом стало известно исходя из заявления на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Причиной стало расследование по инциденту домашнего насилия в отношении супруги хоккеиста Марты Варламовой. В 2015 году Войнов провел два месяца в американской тюрьме, поскольку его обвинили в причинении вреда здоровью своей девушке. Впоследствии Войнов женился на ней, а Варламова подарила ему сына. С 2016 по 2018 год Вячеслав Войнов выступал за петербургский СКА.

В июле 2019 года суд Лос-Анджелеса снял с Войнова обвинения в насилии, и хоккеист пытался добиться прекращения дисквалификации.

Снова начать выступать в НХЛ Войнов сможет только после 1 июля 2020 года при условии хорошего поведения. Права на защитника принадлежал «Лос-Анджелес Кингс».

Ранее информация о длительной дисквалификации Войнова поступала от инсайдеров лиги.