Свидетель драки в московском кафе «Кофемания» Игорь Краснов рассказал о том, чем завершился конфликт между компанией Мамаева и Кокорина и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Слова Краснова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

Краснов сказал, что конфликт спровоцировало поведение компании: Пак нецензурно выразился, после чего чиновника ударил сначала Александр Кокорин, а затем брат Кирилл.

На вопрос адвокатов о завершении конфликта Краснов заявил: «Все в этом мире рано или поздно заканчивается. Вот и конфликт закончился. Случилось примирение, стороны сказали, что претензий друг к другу не имеют». После этого, по словам Краснова, официанты кафе открыли боковые двери, и компания покинула заведение.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.