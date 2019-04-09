Нападающий петербургского СКА Никита Гусев набрал 400 очков в КХЛ и стал девятым игроком в истории лиги, кому покорилась данная отметка.

Сделал историческое достижение Гусев в матче серии плей-офф Кубка Гагарина с московским ЦСКА.

На 31 минуте матча Гусев сделал результативную передачу на защитника СКА Сергея Плотникова. Всего в КХЛ он забросил 147 шайб и сделал 253 голевых паса.

Сейчас в матче продолжается третий период, счет в матче 2:1 в пользу московских армейцев.

Сегодняшний матч с ЦСКА решающий в серии — команды одержали по три победы в серии на домашнем льду, а сегодня, 9 апреля, определится второй финалист Кубка Гагарина и соперник омского «Авангарда» в финале турнира.