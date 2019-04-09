Петербургский хоккейный клуб СКА проиграл московскому ЦСКА в седьмом матче серии плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина. Итоговый счет в матче 3:1. Эта победа позволила ЦСКА пройти в финал Кубка Гагарина.

Первый период остался без заброшенных шайб: единственный раз шайба побывала в воротах уже после сирены.

Во втором периоде счет открыл форвард ЦСКА Линден Вэй, передачами отметились Антон Слепышев и Михаил Григоренко. Спустя две минуты уже забил и сам Слепышев, удвоив преимущество хозяев льда.

Защитник СКА Сергей Плотников сократил отставание в счете до одной шайбы: ему ассистировали Артем Зуб и Никита Гусев.

Третий период остался за петербургским СКА, однако сравнять счет гости не смогли. Не помогло и снятие вратаря на последних минутах. Шайбу в пустые ворота за две секунды до конца матча забросил Михаил Григоренко.

Таким образом, ЦСКА выиграл Западную конференцию и вышел в финал Кубка Гагарина в текущем сезоне. Соперником московских армейцев по финальной серии станет омский «Авангард» — накануне омичи победили «Салават Юлаев», забросив единственную и победную шайбу в третьем по счету овертайме.

Первый финальный матч между «Авангардом» и ЦСКА состоится 13 апреля, в субботу.