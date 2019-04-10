В японской Фукуоке стартует World Team Trophy — командный чемпионат мира по фигурному катанию. Турнир будет проходить в период с 11 по 14 апреля.

Соревнования будут проводиться во всех четырех дисциплинах — мужском и женском одиночном катании, среди спортивных пар и в танцах на льду.

В женском катании от сборной России выступят две ученицы Алексея Мишина — Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. В мужском катании команду будут представлять Александр Самарин и Андрей Лазукин, заменивший снявшегося из-за болезни Михаила Коляду. В соревнованиях спортивных пар Россию представят бронзовые призёры чемпионата мира Наталья Забияко и Александр Энберт, в танцах на льду — вице-чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов.