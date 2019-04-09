Девятого апреля в мире спорта и около него случилось много интересных вещей! Nevasport предлагает вам подборку самых громких новостей прошедшего дня:

СКА уступил ЦСКА и вылетел из Кубка Гагарина

Петербургский СКА уступил в решающем матче серии плей-офф финала Западной конференции московскому ЦСКА. Счет в матче — 3:1, в серии — 4:3. В первом периоде хоккеисты шайб не забросили, счет был открыт только во второй двадцатиминутке: сначала отличился Линден Вей, спустя две минуты Антон Слепышев. СКА ответил шайбой Сергея Плотникова. В третьем периоде армейцам с Невы отыграться не удалось, а за две секунды до конца ЦСКА стараниями Григоренко отправил шайбу в пустые ворота.

Кокорин и Мамаев частично признали свою вину

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев частично признали свою вину на первом открытом заседании по делу о двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года. Кокорин заявил, что бил только чиновника Пака, а в нападении на водителя Соловчука не участвовал. Мамаев признал, что бился в драке с Соловчуком, но в кофейне на Пака и Гайсина не нападал. Заседание продлилось более 9 часов, завтра состоится вторая часть.

Самолет Загитовой из Японии в Москву задержали на три часа

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева впервые вернулись в Россию после триумфального выступления на чемпионате мира в японской Сайтаме. Обеим девушкам пришлось задержаться в стране, поскольку они участвовали в серии ледовых шоу в Японии Stars on Ice. Самолет с девушками приземлился в Москве около пяти утра, однако им все равно устроили горячий прием на родине. В Сайтаме Загитова выиграла золото, Медведева — бронзу.

Российский боксер Галанов отстранен от спорта из-за допинга

Российский боксер Тамир Галанов получил дисквалификацию от РУСАДА, поскольку в его допинг-пробе были обнаружены запрещенные вещества. Какой именно допинг применил Галанов — неизвестно. Дисквалифицировали боксера на 2 года, срок отстранения отсчитывается с 12 марта. Также сегодня был дисквалифицирован российский боец UFC — Азамат Мурзаканов попался на болденоне. Его также отстранили от боев на 2 года.

НХЛ дисквалифицировала Войнова до июля 2020 года

Национальная хоккейная лига дисквалифицировала россиянина Вячеслава Войнова на весь следующий игровой сезон. Всему виной инцидент с домашним насилием: в 2015 году Войнов отсидел два месяца в тюрьме за избиение жены, которого, возможно, и не было. В 2019 году суд Лос-Анджелеса снял с Войнова обвинения, однако НХЛ дисквалификацию не сняла, а наоборот продлила: российский хоккеист сможет сыграть в лиге только после 1 июля 2020 года.