В матче четвертой по силе лиги чемпионата Румынии по футболу произошло неординарное событие: один футбольный арбитр сделал предложение другому прямо во время игры.

На игре команд «Орадя» и «Диосиг» линейный рефери встречи Мариуш Матица предложил руку и сердце ассистенту рефери Гьоргие Думе. Видео радостного момента появилось в «Твиттере» румынского журналиста Эммануэля Росу.

Перформанс на поле стал не единственным в матче: на трибуне близкие Матицы разместили плакат, на котором было написано: «Выйдешь ли ты за меня замуж?». Увидев все это, Дума расплакалась и ответила мужчине согласием.

О том, на сколько был прерван ради предложения футбольный матч четвертой румынской лиги, не сообщается.