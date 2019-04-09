Игроки московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, а также братья Антон и Алексей Миранчуки рассказали о митинге в поддержку заключенных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

В «Инстаграмах» футболистов появился видеоролик о предстоящем событии, его Миранчуки и Тарасов сопроводили одинаковой подписью. Первым такой ролик запостил в социальной сети Игорь Шумилин, организатор митинга.

«Я прошу вас встать за российских игроков и на один день объединиться. Ребят хотят за драку посадить на три года, но, вы-то как фанаты понимаете, что мы все с вами за драки давным давно бы уже сидели», — заявил Шумилин, который является представителем Александра Кокорина.

Митинг в поддержку футболистов состоится в субботу, 13 апреля, в Москве. Сегодня в Пресненском суде Москвы состоялось первое открытое заседание по делу: за почти 10 часов заслушали показания трех свидетелей.