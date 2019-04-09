В Пресненском суде Москвы стартовало публичное рассмотрение дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Бесконечному делу — бесконечный суд: первое заседание длилось более девяти часов и так ни к чему не привело. Заслушали показания лишь троих свидетелей, завтра в 12:00 заседание возобновится.

Смешного мало: рассмотрение дела больше похоже на фарс, однако есть горячие моменты. В суде было сказано много, даже слишком громких слов. Подборку самых огненных цитат первого слушания сделал для вас Nevasport.

Александр Протасовицкий, фигурант дела и друг футболистов, о драке в «Кофемании»:

Гайсина держал за горло, чтобы предотвратить конфликт.

Прокурор Светлана Тарасова первому свидетелю Карену Григоряну, другу футболистов:

Вы как мужчина обращаете внимание на красивых женщин. У девушек, которые были с вами, волосы были раскручены или собраны?

Девушка, которая прилегла на водителя, а потом прилегла на Кокорина, она подходила к Паку и ставила ногу на стол рядом с ним?

Никто из девушек не лег на водителя, чтобы закрыть его своим телом?

Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, о том, что его подопечный хотел сделать со стулом:

Мы всё увидим на видеозаписи, что когда Кокорин взял стул и подошел к столику Пака, который сидел спиной к стене, согласно движению Кокорина, он хотел подсесть к Паку. Но тот внезапно произнёс оскорбление, после чего последовало рефлекторное движение и удар.

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, об окончании драки:

Ребята не хотели никого оскорбить, извинялись и обещали скоро уйти. Но некоторые люди принимают вежливость за слабость.

Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина, о певце PSY (в ответ на вопрос, оскорбился ли Пак таким сравнением):

Это национальный герой в Корее! Он в Книгу рекордов Гинесса вошёл.

Свидетель Карен Григорян, друг футболистов, о начале драки с водителем:

Она сказала, что они сели к нему в машину, думали, что таксист, а он сказал: «Я таких петухов не вожу“.

Свидетельница Екатерина Бобкова, которая легла на водителя и прямо в суде сделала каминг-аут:

Об участии Мамаева в избиении водителей

Да если бы Паша был один, он бы его (Соловчука) убил.

О том, употребляла ли запрещенные вещества в то злополучное утро

Я вообще наркотики не употребляю. Я и так слишком волшебная.

О своем поведении в кофейне и непристойных действиях в отношении Кокорина

Я лесбиянка, не испытываю к мужчинам влечение!

И наконец, главное действующее лицо заседания, Александр Кокорин — обо всем происходящем:

Вот так работают над нашим делом. Ну, ещё посидим.

А ведь это был допрос всего лишь двух свидетелей. Виталий Краснов, наблюдавший драку в кафе, был весьма сдержан в высказываниях. Какой же день сурка предстоит Кокорину и Мамаеву в суде!.. Ведь в их деле таких вот очевидцев событий обозначено сорок.