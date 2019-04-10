В Пресненском суде города Москвы возобновится первое открытое заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого о двух драках в центре Москвы. Первая часть слушания состоялась вчера, 9 апреля, в общем сложности заседание продлилось более девяти часов и было завершено объявлением о перерыве.

Возобновится рассмотрение скандального дела уже сегодня, 10 апреля, в 12:00 по московскому времени.

В первый день успели допросить лишь троих свидетелей из огромного списка в уголовном деле. В суде выступили свидетели со стороны защиты — Екатерина Бобкова и Карен Григорян, отдыхавшие в компании дебоширов. Их показания во многом не совпали с тем, что они говорили полгода назад в кабинете у следователя. Также свою версию произошедшего в кофейне высказал очевидец Виталий Краснов.

Сегодня в суде возобновятся допросы свидетелей.