Российский нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал итог игры с московским ЦСКА в рамках решающего матча в серии плей-офф 1/2 финала Кубка Гагарина. Слова хоккеиста приводит агентство РИА Новости.

Дацюк заявил, что команда не смогла справиться с задачей на сезон: «Была поставлена задача выиграть Кубок. Мы её не выполнили». Помимо этого капитан армейцев с Невы поблагодарил одноклубников за самоотдачу: «Команда отдавалась полностью, все бились, все боролись, шайбу на себя ловили. Не хватило таких голов с мясом, какой сегодня забил Сергей Плотников«.

Напомним, СКА уступил в седьмом матче полуфинальной серии со счетом 3:1 московскому ЦСКА. Шайбу петербуржцев в этом матче забросил защитник Сергей Плотников, ему ассистировали Артем Зуб и Никита Гусев.