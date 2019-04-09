Американский боец смешанного стиля, выступающий в UFC, Ти Джей Диллашоу отстранен от поединков на два года Американским антидопинговым агентством USADA. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

В его допинг-пробе после боя с Генри Сехудо 19 января 2019 года нашли следы запрещенного препарата эритропоэтин. По сообщениям СМИ, Диллашоу отказался от вскрытия пробы В и сдал титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории. Ожидалось, что отстранят бойца на год, однако USADA вынесло решение о дисквалифицкации на два года.

Ранее Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало российского бойца UFC Азамата Мурзаканова за присутствие в допинг-пробе болденона. Срок дисквалификации также составляет два года.