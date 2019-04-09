Английские футбольный клубы «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» с побед стартовали в четвертьфинальном раунде плей-офф Лиги Чемпионов.

Подопечные Маурисио Почеттино на новом стадионе в Лондоне одержали верх над «Манчестер Сити». Единственный гол, ставший победным в матче, забил корейский нападающий «Тоттенхэма» Хен-Мин Сон. Вратарь хозяев Уго Льорис отразил пенальти Серхио Агуэро и оставил ворота в неприкосновенности.

«Ливерпуль» Юргена Клоппа одержал победу над «Порту». Все голы были забиты в первом тайме: сначала на пятой минуте счет в матче открыл Наби Кейта. Затем на 26 минуте преимущество «мерсисайдцев» удвоил Роберто Фирмино.

Ответные матчи состоятся через неделю в среду, 17 апреля.

Сегодня, 10 апреля, в борьбу за выход в полуфинал вступят «Барселона» и «Манчестер Юнайтед«, а также «Аякс» и «Ювентус«.