Итальянского нападающего футбольного клуба «Марсель» Марио Балотелли могут отстранить от матчей Лиги-1 до конца сезона. Информацию об этом сообщает портал Football Italia.

Балотелли грозит такое серьезное наказание за то, что он сломал нос игроку «Бордо» Пабло Насименто. Инцидент произошел в матче 31 тура чемпионата Франции: итальянец ударил соперника локтем, в связи с чем и произошел перелом костей носа. Стоит отметить, что Насименто в том матче был удален с поля спустя некоторое время — и причиной стал стык с Балотелли.

Произошедшее рассмотрит дисциплинарный комитет Лиги-1, поскольку во время матча главный судья Хаким Бен Эль-Хадж не обратил внимания на ситуацию.

Если вину Марио Балотелли докажут, то ему грозит дисквалификация сроком от пяти матчей до восьми. До конца сезона в Лиге 1 осталось сыграть 7 матчей.