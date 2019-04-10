Российская фигуристка Алина Загитова посетила решающий матч между московским ЦСКА и петербургским СКА в финале Западной конференции Кубка Гагарина. Игра проходила на «ЦСКА-Арене» вчера, 9 апреля, и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

У себя в «Инстаграм»-историях Загитова опубликовала фотографию с трибун. «Это был красивый хоккей», — подписала фигуристка.

Напомним, данный матч был седьмым в серии: победа позволила московским армейцам выйти в финал Кубка Гагарина, где их соперником за главный трофей будет омский «Авангард». ЦСКА выиграл серию со счётом 4-3. Сначала москвичи победили в двух первых матчах, которые провели на домашнем льду. Затем серия переместилась в Петербург, и СКА удалось сравнять счёт, одержав две победы. Пятый матч прошёл в Москве, сильнее вновь оказались хозяева, но в шестом матче СКА опять выровнял положение. Для определения победителя потребовался седьмой матч, который и вывел ЦСКА в решающую стадию турнира.