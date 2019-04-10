Главный тренер хоккейного клуба СКА Илья Воробьёв может покинуть свою должность после поражения от ЦСКА в финальной серии Западной конференции.

Как сообщает телеграм-канал «Допинг», вице-президент петербургского клуба Роман Ротенберг извинился перед бывшим наставником команды Олегом Знарком, который был уволен в прошлом году. После того, как команда под руководством Ильи Воробьёва не смогла пробиться в решающую стадию турнира, Знарок может вернуться в команду.

Напомним, вчера, 9 апреля, состоялся решающий матч между СКА и ЦСКА. победа позволила московским армейцам выйти в финал Кубка Гагарина, где их соперником за главный трофей будет омский «Авангард». ЦСКА выиграл серию со счётом 4-3. Сначала москвичи победили в двух первых матчах, которые провели на домашнем льду. Затем серия переместилась в Петербург, и СКА удалось сравнять счёт, одержав две победы. Пятый матч прошёл в Москве, сильнее вновь оказались хозяева, но в шестом матче СКА опять выровнял положение. Для определения победителя потребовался седьмой матч, который и вывел ЦСКА в финал турнира.