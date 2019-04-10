Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился мнением по поводу будущего российской фигуристки Алины Загитовой.

По мнению Костомарова, спортсменке не стоит продолжать карьеру, так как впереди её ждёт конкуренция с очень серьёзными соперницами: на взрослый уровень выходит подрастающее поколение, владеющее самыми сложными элементами. «Думаю, что и не стоит даже бороться с подрастающим поколением», — сказал Костомаров, слова которого приводит «Реальное время».

Экс-спортсмен уверен, что Загитовой лучше уйти чемпионкой, так как она выиграла уже все титулы. «Лучше со щитом, чем на щите. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз», — заявил Костомаров.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.