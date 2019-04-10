Союз биатлонистов России (СБР) утвердит состав команды, которая будет готовиться к сезону 2019/20, 15-16 апреля.

Как сообщает ТАСС, в это время будет проходить заседание правления организации. 1 апреля тренерский совет СБР утвердил расширенный состав кандидатов с основную и резервную команды на следующий соревновательный сезон. Как в мужскую, так и в женскую команду вошли по 22 спортсмена.

Ранее сообщалось, что Анатолий Хованцев останется на посту старшего тренера сборной России. Также в сборной продолжит работать тренер женской команды Виталий Норицын, однако перед ним будут поставлены другие цели. В следующем сезоне сборная будет акцентировать внимание на стрельбе. «В этом году было важно придерживаться концепции Анатолия Хованцева, а также дать возможность проявить себя и начинающим, и более опытным биатлонисткам. Эти задачи были выполнены, поэтому к работе Норицына и его помощников нет нареканий», —сказал вице-президент СБР Сергей Чепиков