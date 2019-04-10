Российский лыжник Алексей Петухов поделился мнением по поводу причин, по которым Александр Большунов не смог завоевать Большой хрустальный глобус в минувшем сезоне.

Петухов считает, что Большунову помешала трасса на финале Кубка мира в Квебеке, где и определился победитель общего зачета. «Вот если бы финал Кубка мира прошел в Фалуне, где трассы с рельефом, Саша Большунов взял бы трофей», — сказал Петухов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». В Квебеке же, наоборот, была равнинная трасса, которая больше подходит Клэбо, не обладающему большой выносливостью.

Петухов отметил, что в плане универсализма Клэбо во многом проигрывает Большунову, однако норвежец ещё может прибавить в следующих сезонах.